Маслихат одобрил расширение границ Мангистауской области

«Предполагается осуществить присвоения 12 миль акватории в Каспийском море. Передача этой территории требуется для обеспечения исполнения поручений Главы государства по созданию природного резервата для каспийских тюленей», - сказал Батырбек Тажимуханов.

«Маслихат утвердил решение по границам. После разработки схематической карты природного резервата с указанием данных в соответствии с Законом РК «Об административно-территориальном устройстве» и предварительного рассмотрения специалистами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, карта направится на согласование в Правительство республики Казахстан», - объяснил процедуру Батырбек Тажимуханов.

«Имеется тревожный вопрос, связанный с эндемиками тюленей, обитающих в Каспийском море. Сегодня мы обсуждаем возможность включения 12-мильной акватории в территорию области для сохранения этих морских млекопитающих. Каждый год отмечается уменьшение численности бельков. Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана, и их популяция уменьшается из года в год. Специалисты выражают серьезные опасения относительно текущей ситуации, что создает угрозу их исчезновения. Мы рассматриваем возможность создания резервата в Каспийском море в сотрудничестве с Министерством экологии и другими центральными государственными органами в пределах наших компетенций», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений Мангистауской области Батырбек Тажимуханов сообщил, что под созданием государственного природного резервата для каспийских тюленей необходимо расширение границ области.Природный резерват будет располагаться на территории между границей Мангистауской области и 12-мильным поясом в Каспийском море. Общая площадь присваиваемой территории на Каспийском море составляет 1 млн. 487,4 тысяч га.Выделение границ региона и включение 12-мильной зоны моря в ее административное ведение не только обеспечит сохранение популяций тюленей, но также поспособствует развитию туризма на побережье Каспийского моря, уверены специалисты.Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что создание резервата на Каспийском море - один из способов сохранить популяцию тюленей. Это будет специальная заповедная зона под особой охраной.Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2022 года предложил создать на севере Каспийского моря резерваты для сохранения популяции каспийского тюленя. Как отметил тогда Глава государства, «вопрос снижения популяции каспийского тюленя стоит остро, и нужно предпринять меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения».