Три участка вдоль моря на 1,1 млрд тенге возвращены государству в Мангистау

- Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались. По всем нарушениям, в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Кроме этого, в ходе анализа прокуратурой области выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау, находящихся в собственности государства.Также сотрудники надзорного ведомства выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.