Три участка вдоль моря на 1,1 млрд тенге возвращены государству в Мангистау

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Кроме этого, в ходе анализа прокуратурой области выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау, находящихся в собственности государства.
Также сотрудники надзорного ведомства выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.
Также сотрудники надзорного ведомства выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.
- Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались. По всем нарушениям, в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
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