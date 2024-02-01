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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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Три участка вдоль моря на 1,1 млрд тенге возвращены государству в Мангистау

Мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года, сообщает прокуратура Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Кроме этого, в ходе анализа прокуратурой области выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау, находящихся в собственности государства.

Также сотрудники надзорного ведомства выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.

- Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались. По всем нарушениям, в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.



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