Жители округа Тущыкудык в Мангистау выбрали себе акима

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Муратбеков Жайык Кожабекулы родился 29 сентября 1992 года в селе Онды Мангистауского района. Образование высшее. В 2014 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Учитель истории».В 2014-2015 гг. работал учителем истории в «Шетпе-лицей», в 2015-2020 гг. - заместителем директора по воспитательной работе, учителем истории в школе «Шетпе-гимназия». С 2020 года и по сегодняшний день работал директором общеобразовательной школы им. С.Жангабылова.Председатель Мангистауской окружной избирательной комиссии Лазым Жонасов вручил удостоверение избранному акиму. А глава района Галымжан Ниязов представил его активу села и дал ряд поручений по развитию населенного пункта.