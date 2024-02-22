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ЛАДА.kz » Власть

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:45

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Жители округа Тущыкудык в Мангистау выбрали себе акима

По итогам выборов, которые прошли 18 февраля 2024 года, акимом сельского округа Тущыкудык Мангистауского района стал Муратбеков Жайык Кожабекулы, передает Центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
Муратбеков Жайык Кожабекулы родился 29 сентября 1992 года в селе Онды Мангистауского района. Образование высшее. В 2014 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Учитель истории».

В 2014-2015 гг. работал учителем истории в «Шетпе-лицей», в 2015-2020 гг. - заместителем директора по воспитательной работе, учителем истории в школе «Шетпе-гимназия». С 2020 года и по сегодняшний день работал директором общеобразовательной школы им. С.Жангабылова.

Председатель Мангистауской окружной избирательной комиссии Лазым Жонасов вручил удостоверение избранному акиму. А глава района Галымжан Ниязов представил его активу села и дал ряд поручений по развитию населенного пункта.

Жители округа Тущыкудык в Мангистау выбрали себе акима





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