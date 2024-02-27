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ЛАДА.kz » Власть

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 464

Президент страны сменил несколько судей в Мангистау

Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в судейском корпусе.

фото с сайта bangkokbook.ru
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан».

На должность судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Актау назначена Елеусинову Айгуль Танбаевна с освобождением от должности судьи Бейнеуского районного суда этой же области.

Судьей жанаозенского городского суда назначена Космаганбетова Алмата Максатулы.

Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Актулиеву Айгуль Нурлановну.

Судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Медиева Акылбека Эсеновича.



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