Президент страны сменил несколько судей в Мангистау

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан».
На должность судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Актау назначена Елеусинову Айгуль Танбаевна с освобождением от должности судьи Бейнеуского районного суда этой же области.
Судьей жанаозенского городского суда назначена Космаганбетова Алмата Максатулы.
Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Актулиеву Айгуль Нурлановну.
Судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Медиева Акылбека Эсеновича.
На должность судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Актау назначена Елеусинову Айгуль Танбаевна с освобождением от должности судьи Бейнеуского районного суда этой же области.
Судьей жанаозенского городского суда назначена Космаганбетова Алмата Максатулы.
Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Актулиеву Айгуль Нурлановну.
Судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Медиева Акылбека Эсеновича.
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