В Мангистау госслужащего отстранили от должности за участие в азартных играх

За ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов Мангистауской области был отстранен от должности. Об этом Lada.kz сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы региона.

Фото с сайта sport.if.ua

В ведомство поступила информация о том, что сотрудник областного департамента госдоходов делал ставки в азартных играх. В отношении государственного служащего было назначено служебное расследование.

В ТОО «Netbet» направлен запрос по данному факту. В ответе на запрос указано, что государственный служащий в качестве игрока зарегистрировался в ТОО «Netbet» 15.08.2020 года, а также то, что в период с 25.12.2023 по 13.12.2024 года на счет азартной игры внесены денежные средства в размере 56 500 тенге и произведено снятие средств в размере 70 550 тенге, - сообщили в ведомстве.

Результат служебного расследования был рассмотрен дисциплинарной комиссией департамента госдоходов по Мангистауской области, после чего на имя руководителя ведомства внесена рекомендация об освобождении от занимаемой должности провинившегося сотрудника.