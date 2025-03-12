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12.03.2025, 18:41

В Мангистау госслужащего отстранили от должности за участие в азартных играх

Власть 0 1 596 Наталья Вронская

За ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов Мангистауской области был отстранен от должности. Об этом Lada.kz сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы региона.

Фото с сайта sport.if.ua
Фото с сайта sport.if.ua

В ведомство поступила информация о том, что сотрудник областного департамента госдоходов делал ставки в азартных играх. В отношении государственного служащего было назначено служебное расследование.

В ТОО «Netbet» направлен запрос по данному факту. В ответе на запрос указано, что государственный служащий в качестве игрока зарегистрировался в ТОО «Netbet» 15.08.2020 года, а также то, что в период с 25.12.2023 по 13.12.2024 года на счет азартной игры внесены денежные средства в размере 56 500 тенге и произведено снятие средств в размере 70 550 тенге, - сообщили в ведомстве.

Результат служебного расследования был рассмотрен дисциплинарной комиссией департамента госдоходов по Мангистауской области, после чего на имя руководителя ведомства внесена рекомендация об освобождении от занимаемой должности провинившегося сотрудника.

Факт участия государственного служащего в азартных играх путем пополнения счета азартной игры и снятия денежных средств до вступления в силу поправок в Закон «О противодействии коррупции» об ограничении участия в азартных играх, а также после принятия им самим антикоррупционных ограничений, нашел свое подтверждение. В силу данных обстоятельств государственный служащий приказом руководителя департамента освобожден от должности за нарушение требований законодательства о государственной службе и антикоррупционных ограничений, - сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.

 

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