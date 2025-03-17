В Мангистау назначен главный государственный санитарный врач

С 17 марта к своим обязанностям приступил новый руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. Им стал уроженец Кызылординской области Мухтар Сербаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мухтар Сербаев. Фото предоставлено пресс-службой департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области

Нового главу ведомства коллективу в ходе рабочего визита представила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Марал Рахимжанова.

Сербаев Мухтар Убайтжанович родился 14 января 1967 года в поселке Куланды Аральского района Кызылординской области.

Является выпускником Карагандинского государственного медицинского института по медико-профилактической квалификации, специальность – врач-гигиенист, эпидемиолог.

В 2014 году окончил Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, бакалавр экономики и бизнеса.

После окончания Карагандинского государственного медицинского института начал трудится в системе здравоохранения РК в должности санитарного врача Актюбинской городской СЭС.

Работал главным государственным санитарным врачом Кобдинского района Актюбинской области, руководил отделами надзора за радиационной безопасностью и по борьбе с туберкулезом Актюбинской областной СЭС.

Был заместителем начальника Западного межрегионального государственного санитарно-эпидемиологического управления на железнодорожном транспорте.

С января 2010 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава РК.

Стаж работы по специальности – более 20 лет. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Гигиена и эпидемиология». Специалист в области радиационной безопасности на промышленных объектах.

«Отличник здравоохранения», обладатель медали «Халық алғысы».