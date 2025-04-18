Президент посетил оптово-распределительный центр в Актау

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Мангистаускую область с рабочим визитом. Одним из объектов посещения стал оптово-распределительный центр в Актау, сообщае Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Как сообщили Главе государства, оптово-распределительный центр в Актау – это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты.

Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено пять миллиардов тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.