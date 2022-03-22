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Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
Фото: ©REUTERS
Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам заключения в колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Срок - 9 лет строгого режима. Штраф 1,2 миллиона рублей, 1,5 года лишения свободы", - сказала судья Маргарита Котова.

На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса.

Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК.

Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.

Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.


Источник: tengrinews.kz
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