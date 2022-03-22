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Страны ЕАЭС резко повысят беспошлинный порог для онлайн-покупок

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 20:50
Страны ЕАЭС резко повысят беспошлинный порог для онлайн-покупок
Иллюстративное фото
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан, договорились повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с 200 евро до 1000 евро за одну посылку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение правительства России.

"Совет ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия - прим.) одобрил предложение России по увеличению порога беспошлинной покупки... Требования к весу посылки останутся прежними - не больше 31 килограмма. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Данное решение "позволит сохранить доступ к привычным товарам для граждан, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств", отмечает правительство РФ.

"Важно, чтобы у людей была возможность выбора. Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир", - заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года, когда граждане могли совершать покупки из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлины на сумму до 1000 евро и весом до 31 килограмма в течение месяца. С 2019 года порог снизили до 500 евро в течение месяца, с 2020-го - до 200 евро, но за одну посылку.


Источник: tengrinews.kz
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