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Казахстанского штангиста лишили золотой медали Олимпиады-2016

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Казахстанского штангиста лишили золотой медали Олимпиады-2016
© instagram/nijat.raximov
Тяжелоатлета Нижата Рахимова, выступающего за сборную Казахстана, лишили золотой медали и дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS), передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Р-Спорт".

Рахимов - олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 77 килограммов. Как отметили в CAS, все результаты штангиста с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года будут аннулированы.

В январе 2021 года Международное агентство по тестированию (ITA) обвинило спортсмена в нарушении антидопинговых правил.

Арбитр суда признал казахстанского тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Нижат Рахимов родился 13 августа 1993 года в Баку. Он этнический азербайджанец. В 2010 году стал победителем летних юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в составе сборной Азербайджана. В 2013 году на юниорском чемпионате мира в Перу занял второе место. В этом же году был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

В августе 2014 года Рахимов принял казахстанское гражданство, согласившись выступать в составе сборной Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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