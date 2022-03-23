Казахстанского штангиста лишили золотой медали Олимпиады-2016

Тяжелоатлета Нижата Рахимова, выступающего за сборную Казахстана, лишили золотой медали и дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS), передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Р-Спорт".
Рахимов - олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 77 килограммов. Как отметили в CAS, все результаты штангиста с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года будут аннулированы.
В январе 2021 года Международное агентство по тестированию (ITA) обвинило спортсмена в нарушении антидопинговых правил.
Арбитр суда признал казахстанского тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Нижат Рахимов родился 13 августа 1993 года в Баку. Он этнический азербайджанец. В 2010 году стал победителем летних юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в составе сборной Азербайджана. В 2013 году на юниорском чемпионате мира в Перу занял второе место. В этом же году был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.
В августе 2014 года Рахимов принял казахстанское гражданство, согласившись выступать в составе сборной Казахстана.
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