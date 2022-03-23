В Китае рассказали о точке отсчета краха доллара

Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье издания Huánqiú Shíbào.



По его словам, после сообщений о возможном переходе Саудовской Аравии на сделки в юанях с Китаем и диалога России и Индии по созданию механизма «рупия-рубль» на Западе заговорили об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти. Эксперт отметил, что переход компании с выручкой более 350 миллиардов долларов на юани станет «настоящим взрывом».



Помимо этого, специалист рассказал, что, согласно ряду исследований, цикл валюты страны, которая выступает в качестве доминирующей международной валюты, обычно составляет примерно сто лет. Он добавил, что в таком случае с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году прошло уже много времени и до краха доллара осталось совсем немного.



Чжан Юйгуй также заявил, что любая гегемонистская денежная система рано или поздно должна рухнуть, так как валюта обречена на гибель по своей собственной же вине. Он пояснил, что если чрезмерно раздувать силу своей валюты, то это неминуемо приведет к изменениям в глобальной валютной системе и балансе сил.



Ранее колумнист издания American Thinker Андреа Видбург рассказал, что попытки Саудовской Аравии снизить влияние американского доллара, в том числе в сделке с Китаем об оплате поставок нефти в юанях, вызывают тревогу. По его мнению, это говорит об «антиамериканской» политике Эр-Рияда.



О том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях, сообщалось на прошлой неделе. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку страна недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь Эр-Рияд хочет снизить влияние доллара.