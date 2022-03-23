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Умер известный казахстанский актер Юрий Померанцев

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Умер известный казахстанский актер Юрий Померанцев
Фото: Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова
На сотом году жизни умер известный казахстанский актер Юрий Померанцев,передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию о кончине подтвердили в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова.

Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. В 30-х годах его отец занимал должность в "Карагандашахтстрое", и семья жила в Караганде. Но в 1938 году отца расстреляли, и маленькому Юре с мамой пришлось переехать в Москву. Окончив школу, юный выпускник ушел на войну и получил ранение.

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После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, куда была эвакуирована его мама. Здесь же началась любовь к театру. Впервые Юрий Померанцев сыграл роль волка в спектакле "Красная шапочка" только что открывшегося театра для детей Наталии Сац. Так началась его карьера, хотя специального образования актер так и не получил.

Померанцев сыграл более 300 ролей, 79 лет на сцене. Всенародную любовь и славу обрел после участия в кинокартине "Наш милый доктор" в 1957 году, где сыграл роль доктора Анатолия Николаевича Лаврова. Герой труда Казахстана, кавалер множества орденов, в числе которых - Трудового красного знамени, Отечественной войны и Отан, обладатель множества других наград.


Источник: Tengrinews.kz
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