«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Марта
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Авария на КТК: Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Авария на КТК: Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти
Фото: Tengrinews.kz
Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти из-за аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Как напомнили в Минэнерго, в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Согласно информации КТК, выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. "В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой. В результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика