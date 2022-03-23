Авария на КТК: Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти

Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти из-за аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Как напомнили в Минэнерго, в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Согласно информации КТК, выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. "В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта", - отмечается в сообщении.
"В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой. В результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
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