Казахстанцы попытались сбежать из Белоруссии и попались польским пограничникам

На польско-белорусской границе задержали шестерых граждан Казахстана. Они попытались пересечь реку Свислочь в направлении польского города Белосток. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.



Казахи попытались сбежать из Белоруссии на территорию Польши, следует из сводки польской пограничной стражи в Twitter. Выходцы из Казахстана попались пограничникам в ночь с 22 на 23 марта.



Обычно нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытаются выходцы преимущественно из стран Ближнего Востока — Ирана, Ирака и Сирии. Задержание казахстанцев и других граждан-нелегалов из стран СНГ — нетипичный инцидент для погранслужбы.