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Из России в Казахстан не пустили крупную партию зерна и сахара

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Из России в Казахстан не пустили крупную партию зерна и сахара
Иллюстративное фото: Tengrinews.kz
Самарские таможенники пресекли вывоз в Казахстан почти 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного вывоза железнодорожным транспортом в Казахстан почти 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что запрещенный к вывозу груз – восемь вагонов с зерном и один с сахарным песком – был обнаружен таможенниками на железнодорожной станции Илецк-1 Оренбургской области. "Товар будет возвращен отправителю", - указывает ФТС.

Согласно постановлениям правительства России, с 15 марта вывоз из России зерновых культур и сахара запрещен. Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня 2022 года, на сахар – до 31 августа 2022 года.

"С момента введения ограничений Самарская таможня выявила 21 грузовой автомобиль, перевозивший товары, запрещенные к вывозу либо без разрешительных документов. Всего 20 тонн ячменя, 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонны автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, а также технологическое оборудование для предприятий питания", - добавляется в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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