Путин: Россия переводит расчеты за поставку газа в Европу в рубли

Россия начнет продавать природный газ в Евросоюз за рубли, сообщает Zakon.kz.



Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, передает РИА «Новости».



По словам Путина, власти планируют отказаться от «скомпрометировавших» себя валют — например, доллара и евро.



Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. Президент России Владимир Путин



Также Владимир Путин отметил, что уже поручил Центробанку за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.



На фоне заявления Путина стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.



К моменту публикации новости доллар теряет около 2 процентов. На минимуме курс доходил до 95 рублей, однако затем вновь поднялся выше отметки в 100 рублей.