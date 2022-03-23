Незаконно построенную элитную виллу Сатыбалды нашли в горах рядом с нацпарком «Иле-Алатау»

Алматы. 23 марта. КазТАГ – Незаконно построенную элитную виллу некоего К. Сатыбалды нашли в горах рядом с охранной зоной государственного национального природного парка (ГНПП) «Иле-Алатау», сообщил известный юрист – эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбаев.



«Я продолжаю расследование фактов отчуждения земельных участков в контуре границ ГНПП «Иле-Алатауский национальный парк» и его охранной зоны. Речь сегодня пойдет об интересном земельном участке, расположенном в ущелье Узын-Каргалы в селе Шамалган с кадастровым номером: 03-047-150-053 площадью 62458 кв.м и целевым назначением «для ведения индивидуального жилищного строительства (ИЖС)». По информации, участок принадлежит некоему К. Сатыбалды», - сообщил Базарбек в среду, снабдив сообщение фотографией племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды.



Он уточнил, что на земельном участке расположена вилла – 100 на 25 м с огромным садом и красивыми дорожками по нему, две вертолетные площадки, теннисный корт, домик для гостей, домик для охраны, парковка для охраны, парковка для гостей и многое другое.



«Вопросов касательно законности расположения участка, много. Итак, первый, как один участок под ИЖС «посадили» посреди сельскохозяйственных земель и охранной зоны Нацпарка «Иле-Алатау»? Вилла, расположенная на земельном участке с кадастровым номером: 03-047-150-053 и целевым назначением «для ведения ИЖС», никоим образом не граничит с населенным пунктом. Согласно пункту 5.3 статьи 44 Земельного кодекса, предоставление земельных участков для ИЖС допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения», - отметил эксперт.



Он указал на то, что из вышеуказанной редакции статьи 44 Земельного кодекса можно сделать вывод, что для предоставления земельного участка под ИЖС, территория которого потенциально предоставляется для жилищного строительства, должна находиться в черте населенного пункта.



«И тут вопрос: к генплану какого населенного пункта привязали этот земельный участок? Заходим в программу Maps – «Планета земля», изучаем окрестности этой виллы и в радиусе 10 км не видим ни одного населенного пункта! Посреди гор, в глуши красивых горных хребтов ущелья Ұзын Қарғалы элитную виллу сиротливо, словно одинокий островок среди огромного океана, расположили в одиночку. В периметре на расстоянии в 14 км расположены села Фабричный (Каргалы), Бекболат Әшекеев, Үшқоңыр, Жандосово. Согласно базе АИС ГЗК, этот земельный участок под ИЖС привязан к селу Шамалган, массив Шамалған. Не понимаю, Google Maps мне врет, показывая, что рядом село Шалмалған и жилой массив Шалмалған или база АИС ГЗК? Самый ближайший к элитной вилле населенный пункт – село Бекболат Әшекеев, который, если по прямому через горы – 8,53 км, по дороге – 14 км. Что за киноафера со стороны акимата Карасайского района? Зачем привязывать элитную виллу к населенному пункту, который на самом деле, там не находится? Тогда давайте предоставим участки на побережье Капшагая и привяжем их к генплану Алматы. Нормально?» - добавил юрист.



Как подчеркнул Базарбек, в правилах застройки четко сказано, площадки для отвода под ИЖС размещаются в соответствии с утвержденным генеральным планом населенного пункта, проектом детальной планировки и проектом застройки населенного пункта.



«Если в генплане, совмещенном с ПДП села Ушконыр, окажется, что этот участок, расположенный в 14 км от села, вошел в черту населенного пункта, то смело можно примерять наручники на архитектора с акимом района того периода. Второе, участок под элитной виллой был предоставлен в порядке очереди (спецучета) или все-таки было изменено целевое назначение? Согласно пункту 8 статьи 44-1 Земельного кодекса, при испрашивании земельных участков для ИЖС заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. Другими словами, акимат не может просто предоставить земельный участок без спецучета (очереди), то есть Сатыбалды или собственники до него должны были встать в очередь и получить эту землю в порядке очереди. А раз участок предоставили, то, допустим, наши «блатные» стояли в очереди и в порядке статей 44-1 и 50 Земельного кодекса получили земельные участки, то как быть с тем фактом, что один участок не предоставляется, а предоставляется площадками», - поинтересовался эксперт.



Другими словами, пояснил он, рядом с участками Сатыбалды должны быть десятки инженерно подготовленных площадок под отвод всем очередникам, «а одному человеку площадка за счет местного бюджета не готовится».



«И самое главное, где же жилой массив? В базе АИС ГЗК, в разделе местоположение указан массив – Шамалған, хотя массива для предоставления под ИЖС нет, есть только одна элитная вилла и обслуживаемые строения. Необходимо тщательно изучить, за счет кого проведены инженерные сети, чтобы выделить территорию как обособленный жилой массив! При этом, согласно правилам предоставления земельных участков под ИЖС от 27 марта 2015 года № 255, при наличии свободных земель на территории сельских населенных пунктов земельные участки для ИЖС предоставляются единым массивом в пределах норм земельных участков, предусмотренных для ИЖС. Тут участок под ИЖС выделяется без массива, в нарушении закона индивидуально, под кого-то конкретно», - пояснил Базарбек.



Нарушены, по его словам, и правила застройки от 30 ноября 2015 года №750, согласно которым проектирование и застройка районов и кварталов ИЖС осуществляется комплексно с размещением учреждений и предприятий обслуживания, обеспечением необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры.



«Тут не только нет комплексного подхода с размещением всяких обслуживающих предприятий, здесь одна вилла, горы и все! Допустим, человек за свой счет сам провел инженерные сети, но Земельный кодекс предусматривает единый порядок предоставления земельных участков под ИЖС, в порядке спецучета (очереди) и по мере подготовки площадок, что не вяжется в нашем случае никак. Отсюда следует сделать вывод, что целевое назначение земельного участка было все-таки изменено. И ранее участок относился к сельскохозяйственным землям. Допустим, данный участок ранее находился в собственности ТОО с целевым назначением для «товарного сельскохозяйственного производства» и позднее был поделен, отчужден и новые «блатные» владельцы поменяли целевое назначение на ИЖС. Это более или менее логично, но тогда для смены целевого назначения земельного участка с СТП на ИЖС участок должен быть привязан к населенному пункту, точнее к генплану населенного пункта», - уточнил юрист.



Это уже нарушение статьи 49-1 Земельного кодекса, считает он, «и земельщики и архитекторы не могли дать заключение о возможности удовлетворения испрашиваемого ходатайства, понимая что участок не отнесен к населенному пункту».



«И так и так, как ни крути, мы спотыкаемся на грубейшие нарушения закона с составом уголовного правонарушения для должностных лиц акимата Карасайского района, филиала НАО по этому району и подразделений акимата в области земельных отношений и архитектуры и градостроительства. Третье, заметил, что указанный участок аккуратно обходит охранную зону ГНПП «Иле-Алатауский национальный парк». При изучении границ ГНПП «Иле-Алатауский национальный парк», установленный ТОО «ГИС Терра», который, собственно, разрабатывал генеральный план природного парка, и выясняется, что участок обходит охранную 2 км охранную зону парка», - пояснил эксперт.



В других местах, добавил он, охранная зона нацпарка составляет более 10 км, а в месте размещения элитной виллы охранная зона сужается до 2 км и возведенная вилла оказывается вне охранной зоны.



«Вот такие метаморфозы здесь! Авторы этого плана понимали, что строительство элитной виллы не допускается на охранной зоне нацпарка и нужно было что-то делать. Либо сокращать границы нацпарка с его охранной зоной, либо сузить охранную в некоторых местах. Я люблю художников и ценю их труды, но когда художеством занимается руководство Нацпарка «Иле-Алатауского национального парка», да еще и с охранными зонами… А если учесть информацию замечательного общественного деятеля Кирилла Павлова, с которым, собственно, мы ведем это расследование, в 2009 году на этих землях была густая растительность, а в 2014 уже началась стройка и появились здания», - добавил эксперт.



Юрист не исключает, «что указанная земля все- таки была в контуре охранной зоны нацпарка и потом охранную зону «сузили», а виллу построили и привязали к селу Ушконыр».



«Не исключаю, что указанная земля могла находиться в границах нацпарка и потом была выведена. Наша задача компетентно разобраться как и каким образом земля была отчуждена. Как вы знаете, расследуя земельные махинации с землями университета ЖЕНПИ мы добились возбуждения досудебного расследования в отношений руководителя ГУ «Отдел земельных отношений Карасайского района» и руководства, специалистов филиала земельного кадастра НАО «Правительство для граждан по Карасайскому району». И здесь, мы будем расследовать законность отчуждения указанного земельного участка и изменения целевого назначения, законность включения территории в границы села Шамалған, законность выдачи всех исходных и разрешительных документов. Объектом нашего расследования будут чиновники акимата Карасайского района, в том числе, и бывшие чиновники этого акимата, и его подразделений. Будем запрашивать информацию и паззл должен собраться. Возможности у нас велики, воли достаточно. Все только начинается…», - добавил Базарбек.



Напомним, 13 марта стало известно, что в Алматы был задержан и помещен в ИВС по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрат Сатыбалды. Сейчас также проверяется причастность Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Как выяснил в тот же день КазТАГ, племянник Назарбаева будет находиться под стражей в Нур-Султане. 15 марта информация КазТАГ подтвердилась – Сатыбалды был доставлен в столицу и помещен под стражу. Как выяснил КазТАГ, задержание племянника Назарбаева проводили сотрудники спецподразделения «Арыстан» КНБ.



14 марта стало известно про обыски в офисах «Казахтелекома», сам оператор отказался комментировать эту информацию, однако ее подтвердили в «антикоре», уточнив, что обыски проходят в столичном и алматинском офисах.



15 марта известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы пообещала ответить на вопрос о причастности бывшей жены Кайрата Сатыбалды – Гульмиры Сатыбалды к рейдерству. 17 марта в «антикоре» сообщили о задержании Гульмиры Сатыбалды по делу своего бывшего мужа. 19 марта КазТАГ сообщал, что суд санкционировал ее арест сроком на два месяца.



Родство с экс-президентом Казахстана и многолетняя карьера в спецслужбах, контроль над крупными системообразующими структурами и возможная причастность к салафизму – подробности о Сатыбалды представлены в досье, составленном редакцией КазТАГ.