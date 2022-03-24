Автолюбители отправились покупать машины в Казахстан

Российские автолюбители из-за роста цен на внутреннем рынке обратили внимание на автосалоны в приграничных городах Казахстана. Активизировались и так называемые серые дилеры, готовые скупать у соседей машины автовозами. Эксперты полагают, что на определенном этапе это принесет плюсы казахстанскому рынку и поможет не только российским потребителям, но и местному автопрому. Однако вслед за спросом вверх обязательно пойдут и цены.



Дилерские центры в приграничных регионах и прежде пользовались интересом автолюбителей из РФ: из-за пандемии на российском авторынке уже давно наблюдается дефицит предложения. Этим пользуются и дилеры, навязывая дополнительное оборудование, заплатить за которое требуется до половины стоимости самого авто. В Казахстане из-за более низкой платежеспособности населения и машины задерживаются в салонах дольше, и продавцы ведут себя скромнее. В итоге, как утверждают местные эксперты, именно россияне разбирали в Казахстане люксовые автомобили в максимальных комплектациях. Но последние события изменили вектор спроса. Теперь граждане РФ готовы покупать у соседей буквально "все, что движется".



Больше десяти автобрендов скрыли информацию о ценах на машины на своих сайтах



"На сегодня количество желающих купить автомобили казахстанского производства увеличилось в 10 раз буквально за месяц - по сравнению с февралем 2022 года", - рассказал порталу Nur директор по продажам дилерского центра в Костанае Евгений Бибер. По его словам, появились даже запросы "о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся".



Костанай, который расположен менее чем в 300 километрах от Челябинска, является крупным промышленным центром Казахстана. На местном заводе "СарыаркаАвтоПром" выпускают модели марок Kia, Chevrolet и JAC. Последние поставляются в РФ официально, причем еще недавно купить их в России можно было даже дешевле, чем в Казахстане. Но после резкого взлета курса доллара жителям того же Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени или Кургана стало проще съездить за авто в Костанай.



По данным "Автостата", за первую половину марта подорожание автомобилей в России составило в среднем от 20 до 30%. При этом более десятка присутствующих в РФ брендов предпочли скрыть актуальную информацию о ценах на своих сайтах. Ну а дилерские накрутки и вовсе перестали подчиняться логике. В Сети "гуляет" снимок официального предложения о продаже Volkswagen Tiguan. Купить его можно только... с ковриками за 209 тысяч рублей, видеорегистратором за 515 тысяч и защитной сеткой на радиатор за 755 тысяч. Общая сумма переплаты составит 4,9 млн рублей при стоимости кроссовера в 2,9 млн.



Для сравнения: самые доступные автомобили в Костанае можно взять за 5,8 млн тенге - около 1,2 млн рублей. Впрочем, курс национальной валюты в Казахстане также упал по отношению к доллару, а потому у многих дилеров прайсы все-таки выросли, подчеркивает автоэксперт, популярный казахстанский автоблогер Дияс Валихан.



"Повышение не было единовременным. Бренды, у которых большие стоки, до сих пор держат цены на старом уровне, постепенно меняя ценники на машины из новых партий. Но большая часть автокомпаний уже продает по новым ценам", - рассказал он "РГ".



Он подтвердил, что автомобили в Казахстане, даже несмотря на повышение стоимости, все равно выглядят привлекательным предложением на фоне стремительного подорожания в России. Впрочем, долго такая ситуация, по его мнению, не продлится.



о-первых, спрос на автомобили вырос и среди местных потребителей. "Популярные бренды уже все распродали, так как народ, желая "поймать удачу за хвост", побежал скупать машины по старым ценникам, при этом меняя доллары на тенге уже по новому курсу. Во-вторых, автопроизводители всегда держали баланс цен между Казахстаном и Россией, чтобы не было перетока машин между рынками. Поэтому интересно, как автокомпании будут действовать в новых условиях, когда рубль полетел вниз и цены в РФ на новые машины существенно выросли", - отмечает Дияс Валихан.