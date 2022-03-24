«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Марта
+5...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

“Казахтелеком”: Проблем с доступом к ведущим интернет-ресурсам не будет

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 08:25
“Казахтелеком”: Проблем с доступом к ведущим интернет-ресурсам не будет
.
Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов и директор по качеству объединения "Дивизион сеть" крупнейшего телеком-оператора Чингис Кускамбасов в интервью нашему ресурсу объяснили, почему проблемы с доступом к ряду ресурсов в России не распространятся на Казахстан.

В конце февраля интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев заявил о возможности введения санкций со стороны интернет-гигантов против российских сервисов: представитель России подчеркнул, что речь не идет об исключении страны из интернет-пространства, но при этом, по его словам, россияне неизбежно столкнутся с тем, что определенные функции на сервисах в их регионе будут отключены.

При этом в начале марта на Западе уже тиражировалось мнение о том, что Россию необходимо отключить от глобального интернета в принципе. В Казахстане же среди пользователей интернета растет обеспокоенность тем, что антироссийские интернет-санкции могут коснуться и нашей страны. Однако, как утверждают в АО "Казахтелеком", на текущий момент для Казахстана никаких негативных изменений, связанных с объемом и наполнением трафика или с ограничениями с доступом к соцсетям, нет, не предвидится их и в будущем.

"Казахтелеком" как оператор подключен к глобальной сети интернет и является неотъемлемой частью распределенной интернет-архитектуры, - говорит Мейрманов. - Нам, как и прежде, доступна полная таблица маршрутизации, у нас есть доступ ко всем автономным системам и необходимый уровень связности. Мы имеем локальную инфраструктуру, а также прямые стыки с крупнейшими мировыми компаниями - Google, Facebook/Meta, Amazon, Netflix, Valve, Akamai, Cloudflare, более того, мы планомерно расширяем эту нашу архитектуру, в том числе и за пределами Казахстана".

Наращивание мощностей за пределами страны, по словам Мейрманова, связано не с сегодняшней ситуацией, а с ежегодным приростом общего объема трафика в стране не менее чем на 30 процентов. Одновременно, как утверждает эксперт, 57 процентов интернет-трафика в Казахстане локализовано на собственной инфраструктуре, то есть "отрубить" его можно только из самой страны, а не извне. Локализация коснулась самых популярных ресурсов в интернете, в первую очередь видеостриминга. При этом в "Казахтелекоме" не видят и качественных ухудшений интернет-соединения в стране.

"Исходя из 200 тысяч измерений Speedtest, средняя скорость на сетях GPON в Казахстане составляет 91 Мбит/с, - утверждает Кускамбасов. – Это не хуже, чем раньше, это норма. Дополнительно для минимизации рисков мы масштабируем наше присутствие за рубежом для организации отказоустойчивой сетевой архитектуры с использованием альтернативных маршрутов, позволяющих обеспечить соединение без транзитных автономных систем и операторов. И поэтому при всех вариантах развития событий никаких изменений в доступности интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, Instagram, YouТube, TikTok, в ближайшее время в стране не ожидается".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика