“Казахтелеком”: Проблем с доступом к ведущим интернет-ресурсам не будет

Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов и директор по качеству объединения "Дивизион сеть" крупнейшего телеком-оператора Чингис Кускамбасов в интервью нашему ресурсу объяснили, почему проблемы с доступом к ряду ресурсов в России не распространятся на Казахстан.



В конце февраля интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев заявил о возможности введения санкций со стороны интернет-гигантов против российских сервисов: представитель России подчеркнул, что речь не идет об исключении страны из интернет-пространства, но при этом, по его словам, россияне неизбежно столкнутся с тем, что определенные функции на сервисах в их регионе будут отключены.



При этом в начале марта на Западе уже тиражировалось мнение о том, что Россию необходимо отключить от глобального интернета в принципе. В Казахстане же среди пользователей интернета растет обеспокоенность тем, что антироссийские интернет-санкции могут коснуться и нашей страны. Однако, как утверждают в АО "Казахтелеком", на текущий момент для Казахстана никаких негативных изменений, связанных с объемом и наполнением трафика или с ограничениями с доступом к соцсетям, нет, не предвидится их и в будущем.



"Казахтелеком" как оператор подключен к глобальной сети интернет и является неотъемлемой частью распределенной интернет-архитектуры, - говорит Мейрманов. - Нам, как и прежде, доступна полная таблица маршрутизации, у нас есть доступ ко всем автономным системам и необходимый уровень связности. Мы имеем локальную инфраструктуру, а также прямые стыки с крупнейшими мировыми компаниями - Google, Facebook/Meta, Amazon, Netflix, Valve, Akamai, Cloudflare, более того, мы планомерно расширяем эту нашу архитектуру, в том числе и за пределами Казахстана".



Наращивание мощностей за пределами страны, по словам Мейрманова, связано не с сегодняшней ситуацией, а с ежегодным приростом общего объема трафика в стране не менее чем на 30 процентов. Одновременно, как утверждает эксперт, 57 процентов интернет-трафика в Казахстане локализовано на собственной инфраструктуре, то есть "отрубить" его можно только из самой страны, а не извне. Локализация коснулась самых популярных ресурсов в интернете, в первую очередь видеостриминга. При этом в "Казахтелекоме" не видят и качественных ухудшений интернет-соединения в стране.



"Исходя из 200 тысяч измерений Speedtest, средняя скорость на сетях GPON в Казахстане составляет 91 Мбит/с, - утверждает Кускамбасов. – Это не хуже, чем раньше, это норма. Дополнительно для минимизации рисков мы масштабируем наше присутствие за рубежом для организации отказоустойчивой сетевой архитектуры с использованием альтернативных маршрутов, позволяющих обеспечить соединение без транзитных автономных систем и операторов. И поэтому при всех вариантах развития событий никаких изменений в доступности интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, Instagram, YouТube, TikTok, в ближайшее время в стране не ожидается".