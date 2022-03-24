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Зарубежные специалисты покинули Байконур, опечатав спутники OneWeb - СМИ

Просмотров:623 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Зарубежные специалисты покинули Байконур, опечатав спутники OneWeb - СМИ
Фото:oneweb.net
Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Россия отказалась запускать спутники OneWeb, после того как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.

"Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", - сказал агентству источник на космодроме.

Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.

Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.

Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb, однако, заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.


Источник: Tengrinews.kz
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