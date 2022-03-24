Мировые цены на нефть растут

Цена на нефть марки Brent превысила 120 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По состоянию на 10.04 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на марку Brent выросла на 4,7 процента, до 120,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,25 процента, до 113,92 доллара.
Как отмечает РИА Новости, мировые цены на нефть ускорили рост после того, как минэнерго США сообщило о неожиданном снижении запасов в стране за неделю. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 марта неожиданно снизились - на 2,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали рост на 0,1 миллиона баррелей.
Запасы нефтепродуктов упали сильнее ожиданий, следует из данных минэнерго. Так, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей, эксперты ожидали снижения только на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,4 миллиона баррелей.
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