Подешевеют ли ГСМ в Казахстане из-за аварии на КТК. Мнение эксперта

Цены на ГСМ, в том числе бензин, могут снизиться в Казахстане из-за ситуации на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). С таким мнением согласен эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Им придется это сделать. Мы же это уже проходили, помните, когда Россия перешла на стандарты Евро-4 и Евро-5, а у нас производился Евро-2 и Евро-3. Когда в России запретили товарооборот нефтепродуктов ниже Евро-4, у нас произошло затоваривание, и тогда у нас цены упали. Именно из-за того, что произошло затоваривание внутреннего рынка Казахстана. А куда им деваться? Им придется либо останавливать заводы, потому что нефтехранилища будут переполнены, либо снижать цены, чтобы шел расход закупленных запасов нефтепродуктов", - считает Смирнов.



Накануне стало известно, что погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на главу КТК Николая Горбаня. По мнению казахстанского эксперта Сергея Смирнова, некоторая часть нефти "хлынет" на наши НПЗ.



"Нефтехранилища тоже будут загружаться, а чтобы их освобождать и заводы продолжали работать, придется снижать цены на нефтепродукты. Другого варианта я просто не вижу", - добавил Сергей Смирнов.



23 марта стало известно, что в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, ремонт двух поврежденных ВПУ может занять 1,5-2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около одного миллиона баррелей в сутки.



Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что в связи с аварией на терминале КТК прорабатываются альтернативные маршруты транспортировки нефти.