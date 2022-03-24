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Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки

Просмотров:1042 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки
Фото: Kaspi.kz
Раньше при совершении покупки клиент мог выбрать доставку до дверей. Но некоторым клиентам было неудобно договариваться о времени доставки и ждать курьера дома.

Поэтому Kaspi.kz предложил своим любимым клиентам новый инновационный способ доставки – Kaspi Postomat. Теперь можно заказать доставку в ближайший Kaspi Postamat и самостоятельно забрать покупку в удобное время.

Мы постоянно создаем инновационные сервисы для наших любимых клиентов. Теперь с помощью Kaspi Postomat можно забрать заказ из нашего интернет-магазина в удобное время по дороге домой. Чтобы забрать свой заказ, достаточно сканировать Kaspi QR на экране Kaspi Postomat, и сразу же магически откроется ячейка с вашим заказом. Все просто и удобно. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы вдохновляете нас на инновации. Мы и дальше будем радовать вас инновационными сервисами, которые улучшают жизнь!Глава и сооснователь Kaspi.kz. Михаил Ломтадзе

В Казахстане установлено уже около 1000 Kaspi Postomat, в том числе 350 устройств в Алматы. Они размещаются в отделениях Kaspi.kz, в торговых и бизнес-центрах, в магазинах у дома и на АЗС.

Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки


Доставку через Kaspi Postomat можно выбрать в процессе покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz.

Заказы в Kaspi Postomat надежно защищены. Все устройства находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а каждая ячейка оснащена уникальным электронным замком. Чтобы получить заказ, нужно отсканировать Kaspi QR на экране Postomat, и ячейка с вашим заказом автоматически откроется.

Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:05
Smirnoff,
Только вы видимо и попались

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-2
  • Космос
  • Freeman81
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Smirnoff (Посетители) Сегодня, 15:02
Сколько людей уже пострадали от этой шараги и всё равно продолжат вестись и ловятся на очередную удочку... Жесть, конечно.
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 14:08
Всё замечательно, но в Актау их пока нет. Маякните, если я не права.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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