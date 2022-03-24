"Западные нефтекомпании теряют больше, чем Казахстан и Россия, вместе взятые"

22 марта стало известно, что в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, ремонт двух поврежденных ВПУ может занять 1,5-2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около одного миллиона баррелей в сутки.



Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что в связи с аварией на терминале КТК прорабатываются альтернативные маршруты транспортировки нефти.



Чего нам стоит ожидать дальше? Есть ли другие пути транспортировки нефти? Какие уроки надо извлечь властям из этой ситуации? Корреспондент Tengrinews.kz обратился к эксперту нефтегазового рынка Сергею Смирнову, чтобы прояснить эти вопросы.



Куда девать нефть?



У нас есть некоторые объемы, которые экспортируются в Китай. Конечно, с объемами нефти, транспортируемыми через КТК, они не сравнятся. Второй вариант - это транспортировка через нефтепровод "Баку - Джейхан", но там тоже непросто, это надо налаживать всю логистическую схему, загружать танкеры, для этого нужно время. Овчинка выделки не стоит, потому что КТК заявил, что полтора - максимум два месяца понадобится для восстановления двух поврежденных терминалов. Когда КТК заработает, придется сокращать поставки на Джейхан.



Казахстану негде хранить нефть?



Да, я неоднократно высказывался об этом. В США и Китае резервные запасы нефти создаются. У нас я не заметил, чтобы такой резерв создавался в Казахстане. Поэтому, получается, нужно снижать объемы добычи, но чтобы потом выйти на прежние объемы, потребуется гораздо больше времени. Остановить-то скважину проще, чем потом ее вводить в эксплуатацию. Времени на это потребуется больше. Это сразу сделать невозможно, в течение месяца нельзя восстановить прежние объемы. Требует более длительного времени. В целом есть несколько вариантов: снижать объемы добычи нефти, останавливать заводы (НПЗ), снижать стоимость нефтепродуктов или закрывать скважины. Самый убыточный вариант - это закрытие скважины.



Получается, у нас других способов транспортировки нефти, кроме КТК, нет?



Ну, есть в Китай, можно увеличить объемы, но там все равно небольшие объемы, по сравнению с КТК. Практически вся нефть идет по КТК, если сравнить объемы. Нефть из Казахстана идет в Италию, Нидерланды, небольшие объемы в Штаты. В основном это Южная Европа.



Какие есть выходы из ситуации, что теперь делать?



Ремонтировать терминалы только. У них там три терминала, один терминал-то все равно будет работать. Какие-то объемы все равно будут по КТК прокачиваться. Всего 20 процентов принадлежит Казахстану в этом КТК. Небольшая часть принадлежит России, но основная доля приходится на западные нефтекомпании. И они как раз диктуют все эти условия. Тут, получается, сами компании, нефтяные западные компании начинают страдать, им же тоже невыгодна остановка КТК, они тоже теряют деньги. Причем они теряют больше, чем Казахстан и Россия, вместе взятые. И тут им надо обходить свои же санкции, которые наложены на Россию. Все равно они должны будут как-то поучаствовать, чтобы как можно быстрее восстановить работу терминалов. Я думаю, что этот ремонт уложится меньше чем в 2 месяца. Тем более что санкции на поставку нефти в Европу никто еще не накладывал. Я думаю, что они, наоборот, постараются побыстрее устранить эти повреждения. Тем более это действительно форс-мажор, никто там специальной диверсии не устраивал. И потом нужно сделать выводы на будущее. Потому что, я думаю, этот шторм не последний.