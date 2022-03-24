Без растаможки: казахстанцам разрешили пригонять некоторые авто

До 2024 года граждане Казахстана могут привезти 25 тысяч электромобилей без уплаты таможенных пошлин.

Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия, передает "Экспресс К". Квоты на беспошлинный ввоз электрического легкового транспорта получили все страны Евразийского союза, кроме России. Действовать беспошлинный режим будет до 2024 года.



Квота Казахстана составляет 10 тысяч электромобилей в 2022 году и еще 15 тысяч — в 2023 году. Беларусь получила аналогичную квоту, Армения — 7 и 8 тысяч, Кыргызстан — 5 и 10 тысяч. В России квоты вводить не стали, для того чтобы стимулировать внутреннее производство машин на электротяге.



При этом в течение трех лет либо до полной уплаты пошлины граждане Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении не смогут перепродавать свои электромобили гражданам России или лицам, постоянно проживающим в РФ.



Стоит отметить, что с 2020 года и до конца 2021-го в ЕАЭС также действовал беспошлинный режим для ввоза электромобилей. С начала 2022 года размер пошлины составил 15% от таможенной стоимости. Соответственно, теперь эта пошлина действительна только для России.



Казахстанцы же получают своеобразный карт-бланш на заказ электромобилей из-за рубежа не только благодаря беспошлинному режиму, но и ставке утилизационного сбора: как писал ЭК, для "электричек" он составляет 50 МРП без дополнительного коэффициента.



Правда, не будем забывать, что остается еще один крупный платеж в пользу государства — пошлина за первичную регистрацию. В случае с электромобилями возрастом до двух лет она минимальна и составляет всего 0,25 МРП. Если машине от двух до трех лет с момента выпуска, то пошлина вырастает до 25 МРП. Машина старше трех лет обойдется уже в 250 МРП, а это 767 750 тенге по ставкам 2022 года.