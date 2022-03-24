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Литр молока за 14 миллионов тенге: необычный тендер пресекли в Кызылординской области

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Литр молока за 14 миллионов тенге: необычный тендер пресекли в Кызылординской области
Фото из открытых источников
Сотрудники Антикоррупционной службы выявили, что Шиелийский районный отдел образования планировал закуп одного литра натурального молока, цена которого превышала 14 миллионов тенге. После рекомендации о пересмотре плановых цен стоимость молока снижена до 223 тенге. Этот и другие факты, связанные с искусственным завышением цен, выявили сотрудники Антикоррупционной службы во время мониторинга цен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Выявлено, что средняя школа № 275 Кармакшинского района планировала закуп курток для детей по цене 1 670 143 тенге за единицу, всего они планировали закупить 125 курток на сумму более 208 миллионов тенге. В соответствии с предложением стоимость товара снижена до 16 701 тенге. Общая закупочная сумма составила более 2 миллионов тенге. Возвращены государственные средства на сумму 206 680 197 тенге", - сказала первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области Галия Алимкулова.

И это не единичный случай завышения цен. Антикор выявил, что в 11 государственных учреждениях области планировали закупить дизельное топливо по 280 тенге, а бензин марки АИ-92 - по 205 тенге.

"Как известно, согласно приказу министра энергетики РК от 19 мая 2015 года № 361 "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, установленных государственным регулированием" цена на литр дизельного топлива не должна превышать 230 тенге, а бензина марки АИ-92 - 182 тенге. По итогам направленных рекомендаций о пересмотре лотов государственных закупок была достигнута экономия бюджетных средств на сумму 38 243 349 тенге", - отметили в Антикоррупционной службе.

Всего же по итогам двух месяцев 2022 года в результате предложений, направленных 17 учреждениям, достигнута экономия бюджетных средств на общую сумму 351 230 304 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Daulet201999
 4145god (Посетители) Сегодня, 17:13
изначально запятую не там поставили, а потом сказали что ошиблись
 
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  • Kain-Livesy
  • Daulet201999
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:01
bekenova,
Это очепятка, человеческий фактор, у нас в области на тендерах тоже такое бывает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 bekenova (Посетители) Сегодня, 16:25
отрубали бы им руки, может перестали бы лишние нулики приписывать.
 
 

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