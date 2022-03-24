«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Марта
+5...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 495.43 KZT
  • €1 = 544.53 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дело экс-главы КНБ Карима Масимова расследуется по пяти статьям Уголовного кодекса

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Дело экс-главы КНБ Карима Масимова расследуется по пяти статьям Уголовного кодекса
Фото из открытых источников
Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили срок ареста, сообщили в ответе на запрос Informburo.kz в Комитете национальной безопасности.

"25 февраля Следственный суд города Нур-Султан в отношении Карима Масимова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до трёх месяцев (до 6 апреля 2022 года)", – говорится в ответе.

На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации имущества в доход государства будет принято судом.

В КНБ уточнили, что следственно-оперативная группа расследует уголовное дело в отношении Масимова и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РК:

- Статья 366, часть 4 – "Получение взятки" (предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы).
- Статья 362, часть 4, пункт 3 – "Превышение власти или должностных полномочий" (предусматривает до 10 лет лишения свободы).
- Статья 175, часть 1 – "Государственная измена" (предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства РК).
- Статья 179, часть 3 – "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК" (предусматривает до 17 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства РК).
- Статья 218, часть 3, пункт 3 – "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём" (предусматривает до семи лет лишения свободы).

8 января в КНБ сообщили, что задержали бывшего председателя ведомства Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф "совершенно секретно". Позже КНБ показал изъятые у Масимова предметы роскоши.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика