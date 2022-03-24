Дело экс-главы КНБ Карима Масимова расследуется по пяти статьям Уголовного кодекса

Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили срок ареста, сообщили в ответе на запрос Informburo.kz в Комитете национальной безопасности.
"25 февраля Следственный суд города Нур-Султан в отношении Карима Масимова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до трёх месяцев (до 6 апреля 2022 года)", – говорится в ответе.
На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации имущества в доход государства будет принято судом.
В КНБ уточнили, что следственно-оперативная группа расследует уголовное дело в отношении Масимова и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РК:
- Статья 366, часть 4 – "Получение взятки" (предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы). - Статья 362, часть 4, пункт 3 – "Превышение власти или должностных полномочий" (предусматривает до 10 лет лишения свободы). - Статья 175, часть 1 – "Государственная измена" (предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства РК). - Статья 179, часть 3 – "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК" (предусматривает до 17 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства РК). - Статья 218, часть 3, пункт 3 – "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём" (предусматривает до семи лет лишения свободы).
8 января в КНБ сообщили, что задержали бывшего председателя ведомства Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф "совершенно секретно". Позже КНБ показал изъятые у Масимова предметы роскоши.
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