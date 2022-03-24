Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане

Обязательный характер ношения масок остался в медорганизациях. Кроме этого, сохраняются рекомендации по ношению масок в местах массового скопления людей, передает Zakon.kz.
Сегодня Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Между тем сохраняется обязательное ношение масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители) и рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.
Кроме этого, разрешена кабинетная система обучения в образовательных организациях.
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