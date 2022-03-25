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"28 дней ночуем в бомбоубежище". Дирижер Айдар Торыбаев рассказал о ситуации в Киеве

Просмотров:922 Опубликовано: Сегодня, 17:45
"28 дней ночуем в бомбоубежище". Дирижер Айдар Торыбаев рассказал о ситуации в Киеве
Фото ©REUTERS
Уроженец Казахстана дирижер Айдар Торыбаев рассказал о своей жизни в Киеве после начала военных действий в Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Айдар Торыбаев с 1988 года проживает в Киеве. С 91-го он руководил различными музыкальными коллективами, а с 2020 года работает руководителем оркестра Днепропетровской филармонии. Также музыкант активно поддерживает связи со своей исторической родиной и является фактически главным дирижером Евразийского симфонического оркестра при КазНУИ. По словам дирижера, до начала вооруженных действий в Украине его планы были расписаны на несколько лет вперед. Концерты, гастроли, однако 24 февраля все эти планы оказались нарушены.

"Меня разбудил в 6 утра директор филармонии со словами: "Включи телевизор". Первую ночь мы остались дома, но потом в 4 утра что-то взорвалось. Пол задрожал, затряслись стены, стекла задрожали, хотя я живу прямо в самом центре города, недалеко от Бессарабского рынка, а снаряды упали где-то на окраине. Слава богу, уже есть опыт 2014 года, когда мы готовились к полномасштабным боевым действиям в городе. Я сразу набрал воды, потому что вода - это критично по санитарным нормам, мы сбегали в магазин, купили всякие крупы, мыло, что-то еще и начали искать бомбоубежище, чтобы ночевать там, потому что обычно бомбежки происходят в 4-5 утра, а утром бывает сложно собраться и покинуть дом. Последние 28 дней мы спим в бомбоубежище. Хорошо, что прямо под нашим домом есть станция метро", - отметил Айдар Торыбаев.

По словам дирижера, он не уехал на запад страны, так как на его попечении находятся старики - родители жены, которым уже за 80 лет. Пенсионеры вряд ли выдержат тяжелую дорогу из Киева во Львов, так как она может длиться 4-5 суток.

Айдар Торыбаев рассказал, что жители Киева, несмотря на тяжелое положение, не поддаются унынию. Пережидая ночи в бомбоубежищах, они ведут себя очень организованно и культурно. Дирижер добавил, что за почти месяц боевых действий не видел ни одного случая мародерства или воровства.

"В метро никто у слабых еду не отнимает, все друг друга поддерживают неформально, с эмоциональным к этому отношением. Второй момент - это невероятный всплеск национального самосознания, объединение общества, все почувствовали себя частью страны, частью народа, частью нации. Никаких пораженческих настроений, никакого уныния. За 28 дней ни разу не слышал: "Когда это все закончится, надоело, мы уже устали". Ничего такого нет. Каждый день, два раза в день, в метро приходят волонтеры и бесплатно кормят нуждающихся, многие приехали из других городов, и дальше они ехать не могут, им просто некуда. И здесь они находят приют, убежище, и не только от бомб", - отметил дирижер.

Маэстро рассказал, что сейчас главные вопросы, которые волнуют киевлян, - будет ли штурм города и смогут ли договориться политики. Многие стали настоящими специалистами по вооруженным действиям.

"Два года назад мы все стали вирусологами, микробиологами, выучили всякие названия и уже знаем, чем вирусы отличаются от бактерий. А сейчас мы на слух уже определяем, где работает ствольная артиллерия, а где реактивная, когда падает крылатая ракета, а когда падает авиационная бомба. Выучили названия всех населенных пунктов, где идет война, выучили названия родов войск. Сейчас мы живем в логике выживания: все процессы замедлились, самое недейственное - это поддаться эмоциям, в том числе панике, ненависти, апатии, унынию, вот этого мы не должны допустить. Что мне интересно и что я вижу - это состояние общества. И лидеры страны, которые не оставляли впечатление, что они могут быть такими храбрыми, ответственными, отважными. Но как-то это произошло. Сейчас президент просто молодец. Он с каждым днем выглядит все хуже и хуже, но он не побежал, он не трус. Иногда такие люди могут быть отважными, храбрыми, самоотверженными", - добавил Айдар Торыбаев.

Дирижер отметил, что после окончания комендантского часа в 8 утра жители возвращаются в свои дома, где готовят еду, занимаются повседневными делами. Людей на улицах мало, все предпочитают находиться дома с близкими. У многих, по его словам, произошла переоценка ценностей. То, что было ценно вчера, сегодня стало бессмысленным.

"28 дней ночуем в бомбоубежище". Дирижер Айдар Торыбаев рассказал о ситуации в Киеве


"Ты же работаешь всю жизнь, у тебя есть какие-то деньги, сбережения, какая-то красивая одежда, предметы роскоши. А здесь и сейчас это теряет всякий смысл. Ты идешь, и эти вот цифры в банке на карточке меняешь на самое необходимое: это вода, это простая еда, иногда хочется сладкого, и все. Те кто курит, конечно, им тяжело сейчас купить те сигареты, к которым они привыкли. Горячая вода есть, свет есть, электричество есть, бензина, говорят, все меньше и меньше, но он тоже есть, и интернет есть.

Все виды связи работают, город убирают, все работает. В Киеве о войне напоминает необходимость спускаться в убежища, но в Харькове города уже фактически нет. Харьков, Мариуполь - это большая боль. В Харькове у меня много друзей, много музыкантов, и вообще, я любил этот город. В центре Киева разрушений нет, людей на улицах практически нет, тишина обманчивая, скажем так", - рассказал уроженец Казахстана.

Музыкант отметил, что в период военного положения мужчинам до 60 лет нельзя покидать страну. Самому Айдару Торыбаеву сейчас 57, но он и не собирался уезжать из Украины. По его словам, в армию его пока не призывают, так как его специальность не является полезной с точки зрения военных действий.

"Какую помощь я могу оказать. Я могу, может быть, рыть окопы. Если позовут, я пойду. Хороший гражданин - это тот, кто не нарушает закон, платит налоги, воспитывает детей и приносит пользу обществу. И когда война, ты обязан быть готовым к выполнению задач. С родными из Казахстана я на связи каждый день: с папой, братьями, сестрами, дочкой, внуком. Бауржан Момышулы говорил: "Зачем вам, чтобы солдат умер за родину, солдат должен жить во имя родины". В войне есть фактор испорченности, война - это отход от нормы. В ней есть что-то неправильное. Единственное, она убирает ненужные, мелкие, второстепенные вещи", - добавил дирижер.

"Сейчас во Львове снять жилье невероятно трудно. Раньше в городе был миллион человек, а сейчас там два с половиной миллиона. Посол позвонил, говорит: "Я могу принять вас во Львове". Сейчас сижу и решаю, доедут мои старики или не доедут. Нет такого, что тебя взяли и забыли. Наоборот, вдруг оказывается, что твоя жизнь небезразлична людям. Я на своем уровне не совсем понимал значение дипломатической службы, а сейчас в его лице я чувствую поддержку страны, народа и государства", - заключил Айдар Торыбаев.

Напомним, что Айдар Торыбаев с 9 сентября 2020 года стал художественным руководителем оркестра Днепропетровской филармонии. До этого он работал главным дирижером Львовского симфонического оркестра, был руководителем и организатором международного фестиваля "Неделя высокой классики с Романом Кофманом".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 watlow (Посетители) Сегодня, 19:06
Подключился к онлайн вебкамерам Киева, ни намёка на бомбёжку. И к чему это статья думаю догадаться не трудно.
 
-1
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Smirnoff (Посетители) Сегодня, 18:27
Цитата: Земляк
Если бы тупо бомбили то Киева уже бы не было. Тупо бомбят те кто отступает.


Я тоже подумал если честно что под Белгород, в Журавлёвку свои закинули, что бы типа был прецедент.
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 18:17
Цитата: Smirnoff
Получается Российские войска тупо бомбят мирное население???
Если бы тупо бомбили то Киева уже бы не было. Тупо бомбят те кто отступает.
 
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 Smirnoff (Посетители) Сегодня, 17:55
Получается Российские войска тупо бомбят мирное население???

А по телеку другое совсем.
 
 

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