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МВД ликвидировало 97 схронов с огнестрельным оружием

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:36
МВД ликвидировало 97 схронов с огнестрельным оружием
Фото:polisia.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о ликвидации 97 схронов с огнестрельным оружием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД сообщили, что принимают меры по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в период январских массовых беспорядков.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий криминальной полицией во взаимодействии со службами ОВД из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабина, 414 гладкоствольных ружей, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров", - говорится в сообщении.

МВД ликвидировало 97 схронов с огнестрельным оружием


За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержано и арестовано 319 лиц, в том числе 22 представителя криминалитета. В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием.

МВД ликвидировало 97 схронов с огнестрельным оружием


18 марта при проведении оперативной разработки сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД и ДП Алматы задержан алматинец, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223-го калибра, пять гладкоствольных ружей: модели FAIR 12-го калибра, две единицы модели Ata Arms 12-го калибра, две единицы модели FRENSHI 12-го калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина "Корган" в Алматы в период январских событий.

12 марта в лесополосе за гостиницей Medeus Villa по улице Керей-Жанибек хандар в Алматы обнаружен схрон, из которого изъято три пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и два бронежилета.

Отмечается, что по всем фактам проводится досудебное расследование.


Источник: tengrinews.kz
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