Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку

ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.



"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.



Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.



В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.