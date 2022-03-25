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Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку

Просмотров:665 Опубликовано: Сегодня, 19:10
Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку
Анджей Дуда. Фото ©REUTERS
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.

Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.

В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.


Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 2 )

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  • sergei 66
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 19:46
Президентам Польши нужно поездами передвигаться ) самолёты явно не для них )

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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