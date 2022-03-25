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В Казахстане вводятся три варианта паспортов

Просмотров:1673 Опубликовано: Сегодня, 19:18
В Казахстане вводятся три варианта паспортов
©ЭК/Андрей ХАЛИН
Паспорта на 22, 38 и 48 страниц могут быть введены в Казахстане в ближайшей перспективе. В каждом из трех случаев предусматривается разная госпошлина за получение удостоверяющего личность документа, передает "Экспресс К".
Нововведение инициировано Министерством национальной экономики, разработавшим поправки в Налоговый кодекс РК. Изменения и дополнения вносятся в целый ряд статей закондательного акта, в том числе и в статью 615, оговаривающую размеры ставок госпошлины.

В соответствии с поправками в обращение вводятся три вида паспортов: на 22 страницы (для детей до 16 лет), на 38 и 48 страниц. В первом случае размер госпошлины составит 4 МРП (12 252 тенге). За паспорт в 38 страниц нужно будет заплатить 8 МРП (24 504 тенге), за 48-страничный документ — 12 МРП (36 756 тенге).

Госпошлина за удостоверение лица без гражданства составит 8 МРП (24 504 тенге).

Удостоверение личности гражданина РК, как и прежде, обойдется в 0,2 МРП (612,6 тенге).

Казахстанцу, более двух раз за год потерявшему удостоверение личности, нужно будет заплатить за новый документ 1 МРП (3 063 тенге).

Вид на жительство иностранному гражданину РК обойдется в 0,2 МРП (612,6 тенге).

В существующей сегодня редакции Налогового кодекса оговариваются только размеры госпошлины для паспорта гражданина РК (в едином для всех образце — 35 страниц), удостоверения лица без гражданства, удостоверения личности гражданина РК и вида на жительство иностранного гражданина в РК.


Источник: Экспресс-К
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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:52
Почему на паспорт цена такая дикая?
 
 

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