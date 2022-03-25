В Казахстане вводятся три варианта паспортов

Паспорта на 22, 38 и 48 страниц могут быть введены в Казахстане в ближайшей перспективе. В каждом из трех случаев предусматривается разная госпошлина за получение удостоверяющего личность документа, передает "Экспресс К". Нововведение инициировано Министерством национальной экономики, разработавшим поправки в Налоговый кодекс РК. Изменения и дополнения вносятся в целый ряд статей закондательного акта, в том числе и в статью 615, оговаривающую размеры ставок госпошлины.
В соответствии с поправками в обращение вводятся три вида паспортов: на 22 страницы (для детей до 16 лет), на 38 и 48 страниц. В первом случае размер госпошлины составит 4 МРП (12 252 тенге). За паспорт в 38 страниц нужно будет заплатить 8 МРП (24 504 тенге), за 48-страничный документ — 12 МРП (36 756 тенге).
Госпошлина за удостоверение лица без гражданства составит 8 МРП (24 504 тенге).
Удостоверение личности гражданина РК, как и прежде, обойдется в 0,2 МРП (612,6 тенге).
Казахстанцу, более двух раз за год потерявшему удостоверение личности, нужно будет заплатить за новый документ 1 МРП (3 063 тенге).
Вид на жительство иностранному гражданину РК обойдется в 0,2 МРП (612,6 тенге).
В существующей сегодня редакции Налогового кодекса оговариваются только размеры госпошлины для паспорта гражданина РК (в едином для всех образце — 35 страниц), удостоверения лица без гражданства, удостоверения личности гражданина РК и вида на жительство иностранного гражданина в РК.
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