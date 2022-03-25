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Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 22:34
Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Фото:elements.envato.com
За совершение коррупционных правонарушений в 2021 году в Казахстане осудили 892 человека. Об этом свидетельствуют данные из Национального доклада о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz.

"За совершение коррупционных правонарушений осуждено 892 лица. Среди них служащие: органов внутренних дел - 207, акиматов и их структурных подразделений - 150, из них акимов - 5, Министерства финансов - 34, Министерства сельского хозяйства - 19, Министерства здравоохранения - 16, органов национальной безопасности - 10, службы экономических расследований - 4, прокуратуры - 3, судьи - 3", - говорится в докладе.

В Антикоре отметили, что в структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества.

"Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2 733), то в 2021 году - более 67 процентов (1 053 от 1 557). Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, связанных с бюрократией и сложными процедурами", - считают в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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