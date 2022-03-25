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Снимаются карантинные ограничения в вузах, колледжах и школах

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 21:16
Снимаются карантинные ограничения в вузах, колледжах и школах
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписала новое постановление, сообщает Zakon.kz.

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:

к соблюдению кабинетной системы обучения;

к обязательному соблюдению масочного режима.

Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечиваются масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


Источник: ZAKON.KZ
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