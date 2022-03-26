Офисная бумага пропала с прилавков магазинов в Казахстане - ТВ

В Казахстане образовался дефицит офисной бумаги. По словам продавцов, вскоре товар будет продаваться уже совсем по другим ценам. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.



Как быть с клиентами, сейчас ломают голову едва ли не в каждой конторе. "Наша фирма непосредственно работает с абонентами, приходится распечатывать очень много квитанций, ведомостей, актов. Раньше, конечно, стоила бумага А4 дешевле, а в данный момент уже исчезла даже вовсе. Если есть где-то, то очень дорого получается. У нас в запасе всего лишь одна пачка пока осталась, надеемся, протянем", - говорит менеджер из Уральска Наталья Еремина.



Офисную бумагу в Казахстан в основном везут из России, часть доставляют из Турции и Китая. Новости о дефиците бумаги сначала появились в России. Из-за санкций производители остались без компонентов для отбеливания. Спад производства спровоцировал резкий скачок цены. На сайте популярного российского интернет-магазина за пачку в 500 листов просят 10 тысяч тенге.



У казахстанских продавцов офисную бумагу можно купить по 3800 тенге. На сайте самой крупной канцелярской фирмы указана цена 3000 за пачку. Но есть оговорка: чтобы купить ее, нужно на эту же сумму заказать других канцтоваров. При этом в магазинах этой же компании в разных городах страны на полках пусто, а на дверях - объявления о том, что бумаги нет.



В шоке от цен и казахстанские типографии. Под вопросом дальнейший выпуск книг, журналов, буклетов и плакатов. Еще недавно, говорят, покупали бумагу по полторы тысячи тенге, а сейчас ее цена взлетела почти вдвое. При этом на складах у поставщиков пусто.



Актауские бизнесмены утверждают, что есть еще старые запасы бумаги, но скоро цены на типографские услуги возрастут.



"Конкретного повышения цен мы пока не производили на свою продукцию. Это такой плавный переход, но это вынужденная мера, так как в будущем мы должны будем закупать этот же материал, но уже по нынешней, реальной цене. В том же объеме, в том же количестве, чтобы у нас было непрерывное производство. Также это затрагивает социальную часть, потому что это влияет на заработную плату наших сотрудников", - говорит директор типографии Ербол Ибраев.