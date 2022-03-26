Священный месяц Рамадан начнется 2 апреля - ДУМК

В этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля, и к такому совместному решению Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) пришло по согласованию с ДУМ Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik.kz.
Как сообщает пресс-служба ДУМК, в столице состоялось заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, на котором и была объявлена дата начала священного месяца. Верховный муфтий призвал верующих к благотворительности.
"Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце", - говорится в сообщении ДУМК.
Следует отметить, что в этом году месяц Рамадан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).
Рамадан является месяцем обязательного мусульманского поста. По традиции, мусульманам в течение месяца запрещено есть и пить в светлое время суток.
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