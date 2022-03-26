Росдепутат призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины

Депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Сергей Савостьянов, заседающий в Московской городской думе, призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины, передает корреспондент агентства.«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония – КазТАГ), Польшу, Молдову и Казахстан», - говорится в документе за подписью Савостьянова.Документ опубликовал на своей странице в социальной сети член федерального бюро – заместитель главы московского филиала российской партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.«Стыдобища», - прокомментировал идею Савостьянова сам Гончаров.Отметим, что именно «демилитаризация» и «денацификация» заявлены целями российских войск, которые вторглись 24 февраля в Украину и развязали там кровопролитную войну.