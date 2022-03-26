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Росдепутат призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины

Просмотров:1200 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Росдепутат призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины
Фото КазТАГ
Депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Сергей Савостьянов, заседающий в Московской городской думе, призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины, передает корреспондент агентства.

«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония – КазТАГ), Польшу, Молдову и Казахстан», - говорится в документе за подписью Савостьянова.

Документ опубликовал на своей странице в социальной сети член федерального бюро – заместитель главы московского филиала российской партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

«Стыдобища», - прокомментировал идею Савостьянова сам Гончаров.

Отметим, что именно «демилитаризация» и «денацификация» заявлены целями российских войск, которые вторглись 24 февраля в Украину и развязали там кровопролитную войну.

Росдепутат призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 4 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:47
Еще один сученыш нарисовался
 
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  • tolk
 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:36
Отсыпте то чё они там курят. Очень забористое похоже.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-2
  • GIBSON.SG
  • tolk
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  • almaty2018
 Darkman (Посетители) Сегодня, 13:16
Отметим, что именно «демилитаризация» и «денацификация» заявлены целями российских войск, которые вторглись 24 февраля в Украину и развязали там кровопролитную войну.

Кто это решил отметить?
Если это цитата, то ставьте соответствующий знак или пишите цитата.
Если это коментарий "отметим" самой Лады, то вы пресса и рассуждать под каким бы то небыло уклоном не имеете права.
Слишком громко звучит. Особенно последнее предложение.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:13
Второй Жириновский нарисовался.
 
 

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