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Раскрытие подснежников в горах Алматы заснял фотограф

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Раскрытие подснежников в горах Алматы заснял фотограф
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко сделал уникальные видеокадры: он запечатлел момент раскрытия подснежников в горах Алматы. TengriMIX расскажет, как ему удалось снять такое видео.

По словам Дмитрия, он давно хотел снять подобное видео-таймлапс (ускоренное воспроизведение) раскрытия подснежника. Но удалось это сделать только в этом году, 21 марта.

"Первые попытки делал прошлой весной, но тогда не получилось. В этот раз я учел все ошибки. Сложностей было много: нужно было выбрать время без ветра, использовать ветрозащиту вокруг цветка, дополнительный свет. Много работы было и при монтаже. В итоге после нескольких попыток удалось собрать видео, которое хотелось получить", - отметил фотограф.


Весь процесс раскрытия подснежников Дмитрий снимал около трех часов близ Алматы - на холмах вдоль Талгарской трассы. Сам таймлапс длится всего 15 секунд.

"Так раскрываются первые весенние цветы наших гор – алатауские подснежники. Тянутся к солнцу, улавливают его тепло. Возможно, для многих в этом нет ничего особенного. Но я давно хотел снять такой таймлапс. Поражаюсь, насколько все гармонично и правильно устроено в живой природе", - написал фотограф на своей странице в Instagram.

"Подснежников в этом году было много в начале марта, тогда мне удалось сделать хорошие фото. Но после пришедших дождей и холодов их стало меньше, они закрылись и прилегли на землю. А видео-таймлапс я снял 21 марта, поймал момент с более-менее подходящей погодой", - добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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