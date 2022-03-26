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Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Уральске

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Уральске
Иллюстративное фото
В Уральске отчима обвиняют в неоднократном изнасиловании падчерицы. Об этом сообщили правозащитники фонда "НеМолчи.kz". В публикации отмечено, что мужчина издевался над девочкой на глазах ее младшей сестры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Уральске очередная трагедия, отчим неоднократно насиловал падчерицу, причем впервые это сделал, когда мама уехала в роддом рожать ему дочь! Девочка сообщила о нескольких изнасилованиях в извращенной форме, при этом младшая сестра оказалась невольным свидетелем и подтвердила, что видела момент насилия. Врачи зафиксировали травмы заднего прохода, а полиция не берет его под арест в ожидании СМЭ", - отмечают правозащитники.

В публикации сообщается, сейчас насильник находится под стражей за езду в нетрезвом состоянии. Однако через пару дней он вернется домой. В связи с этим они опасаются за жизни девочек и их матери.

"В любой стране, где уважают права детей, уже приняли бы меры по обеспечению психологической помощи, по оказанию поддержки матери, по консультациям маме, как разговаривать с изнасилованным ребенком, как поддерживать таких детей, ведь это очень важно. Уже точно взяли бы под арест подозреваемого, потому что обвинение подкреплено доказательствами, достаточно вескими, врачи зафиксировали травмы и есть свидетель, но в нашей системе защиты прав детей есть одно привычное действие - сначала не верят ребенку и маме, начинают шевелиться после резонанса", - отмечено в посте.

Публикацию прокомментировали в прокуратуре ЗКО. В надзорном органе сообщили, что по заявлению матери начато досудебное расследование в отношении ее сожителя по факту насильственных действий сексуального характера по части 4 статьи 121 УК "Насильственные действия сексуального характера".

"Следственным путем установлено, что подозреваемый совершал вышеуказанные действия в отношении падчерицы с сентября 2021 года по март 2022 года в отсутствие ее матери. 25 марта подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Материалы дела для дальнейшего поддержания и санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей будут направлены в следственный суд. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, с малолетней потерпевшей работают психологи", - проинформировали в прокуратуре региона.

Дело находится на личном контроле прокурора области, добавили в полиции.


Источник: tengrinews.kz
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