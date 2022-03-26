Цены на социально значимые продукты выросли на 9,9 процента в Казахстане

С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9 процента. Об этом стало известно на очередном совещании с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



"За минувшую неделю (19-25 марта) в Казахстане зафиксирован рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) на 1,7 процента. С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9 процента. Больше всего за неделю подорожали: капуста - на 11 процентов, лук - на 9,3 процента, сахар - на 6,3 процента, картофель - на 4,7 процента, морковь - на 3,3 процента, куриное яйцо - на 1,7 процента. Максимальный средний рост цен на СЗПТ за неделю был допущен в городе Алматы и Карагандинской области - на 3,5 процента, Туркестанской области - на 2,5 процента, Жамбылской области - на 2,2 процента", - говорится в сообщении.



Согласно отчетам мониторинговых групп, в Республике Казахстан были проведены проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15-процентной розничной надбавки на СЗПТ. В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений - фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару - до 40 процентов, подсолнечному маслу - до 35 процентов, по овощам - 25 процентов. В целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности за минувшую неделю в стране работа мониторинговых групп расширена с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов. По исполнению поручения премьер-министра о необходимости заключения заблаговременных договоров на поставку ранних овощей из Туркестанской области - 9 регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты.



огласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан сформированы достаточные запасы СЗПТ, которые по состоянию на 24 марта 2022 года составляют порядка 1,1 миллиона тонн. В частности, запасы картофеля составляют 380 тысяч тонн, с прогнозом раннего урожая в объеме свыше 170 тысяч тонн; на хранении находится 32 тысячи тонн капусты. Запасы сахара на сегодняшний день - 34,5 тысячи тонн (средняя годовая потребность страны порядка 44 тысяч тонн), плюс 30 тысяч тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки.



В рамках применения мер антимонопольного реагирования инициированы и проводятся 8 расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы). За неделю вынесено одно предостережение - Алматинская область, ТОО "Компания ФудМастерТрейд", и 3 уведомления: в Павлодарской области производителям гречневой крупы ТОО "Grano-PV" и ТОО "Царская каша", а также оптовому поставщику сахара в Алматы ТОО "СахарПром Казахстана". Премьер-министр отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо усилить координацию распределения запасов СЗПТ.



Помимо рассмотрения ситуации с контролем цен на СЗПТ, в ходе совещания был заслушан доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева об исполнении поручения Главы государства по повышению эффективности специальных экономических зон. Резюмируя совещание, Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности СЭЗ.