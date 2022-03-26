Казахстан и США обсудили военное сотрудничество

Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



В военном ведомстве состоялась протокольная встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах США в Казахстане Джуди Куо.



"Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Великобритания планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве.