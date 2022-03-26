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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан и США обсудили военное сотрудничество

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Казахстан и США обсудили военное сотрудничество
Фото:gov.kz
Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В военном ведомстве состоялась протокольная встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах США в Казахстане Джуди Куо.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Великобритания планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 19:58
Какое к чертям военное сотрудничество? Они тут ещё одну Украину устроят. Там где Амеры там не чего хорошего не будет. Январь совсем недавно был.
 
 

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