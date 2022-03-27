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Назван повышающий устойчивость к стрессам продукт

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Назван повышающий устойчивость к стрессам продукт
Фото из открытых источников
Российский диетолог Антонина Стародубова назвала повышающий устойчивость к стрессам продукт. По словам специалиста, такими свойствами обладает шпинат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мoslenta.

По словам Антонины Стародубовой, калий и магний в составе шпината способствуют регуляции работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

"Магний играет важную роль в регуляции артериального давления, он необходим для осуществления ферментативных процессов в организме, синтеза регулирующих работу нервной системы веществ-нейромедиаторов - эндорфинов, катехоламинов, нейропептидов. Таким образом, магний оказывает стабилизирующее влияние на эмоциональный фон, повышает устойчивость к стрессам и работоспособность", - объяснила диетолог.

В шпинате также содержатся необходимые организму человека фосфор, кальций, железо и йод. Более того, этот продукт содержит большое количество каротиноидов, которые в организме превращаются в витамин А, защищающий клетки от повреждения, отмечает специалист.

Эксперт подчеркнула, что шпинат практически не теряет своих полезных свойств при замораживании, поэтому все желающие извлечь эту пользу могут включать его в свой рацион круглый год.


Источник: Tengrinews.kz
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