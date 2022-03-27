Алматы. 27 марта. КазТАГ – Радиостанция «Европа Плюс Казахстан» прокомментировала заявление «Дядю Вову на помощь позовем», сделанное ее радиоведущей Любовью Пановой.



«Радиостанция «Европа Плюс Казахстан» заявляет, что позиция, высказанная нашей сотрудницей Любовью Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой нашей радиостанции. Информационная политика «Европы Плюс Казахстан» строится на таких незыблемых ценностях как интернационализм, суверенитет и благополучие Казахстана», - говорится в комментарии радиостанции в воскресенье.



В радиостанции заявили, что в области международных отношений они полностью разделяют и проводят в эфире политику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на международной арене.



«В то же время, публичные высказывания нашего сотрудника будут рассмотрены на дисциплинарном комитете компании. Информационная политика радиостанции «Европа Плюс Казахстан» строится на актуальных новостях, прошедших строгую проверку. В эфире нашего радио никогда не звучали и не звучат радикальные мнения или непроверенные факты, и впредь это также будет неприемлемо и недопустимо. Мы любим своих радиослушателей, свою страну и продолжим и дальше делать все, чтобы наша работа служила миру и процветанию Казахстана», - уверяет радиостанция.



Ранее на фоне военного вторжения России в Украину Панова в комментариях пообещала несогласным с российской агрессией позвать некоего «дядю Вову» «на помощь». В целом же, тональность ее комментариев была агрессивной и вызвала возмущение среди казахстанцев.