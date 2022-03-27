"Эйр Астана" ответила на обвинения в коррупции

Казахстанский бизнесмен и финансист Бахт Ниязов в социальных сетях рассказал о случае на стойке регистрации авиакомпании в Ташкенте. В "Эйр Астане" ответили на обвинения в коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz."Пришли на стойку регистрации Air Astana в Ташкенте. У нас не оказалось ПЦР для детей. И нас не пускают на рейс. Но тут же молодой человек со стойки регистрации предлагает решить этот вопрос за некую сумму в USD. На глазах у представителя компании. Чистая коррупция. Мы решили этот вопрос законным способом. У нас было два часа. Рядом с аэропортом есть замечательная поликлиника, где делают ПЦР. Попросили экспресс. Нам сделали и ничего с нас не взяли за скорость", - написал Ниязов."Для меня это абсолютный позор. Когда мы пришли снова на стойку, несколько пассажиров без ПЦР ждали, когда им решат вопрос ребята со стойки регистрации. Это были наши граждане. Мы сами являемся источниками коррупции. Мы не можем не развести коррупцию даже в чужой стране. Наши менеджеры, конечно, скажут - это не мы и так далее. Но все это мы. Это наша система. Наши традиции. Наши сотрудники. Наши правила игры", - добавил казахстанский бизнесмен.В пресс-службе авиакомпании пояснили ситуацию, добавив что направили запрос для полного служебного расследования."Данного пассажира у стойки регистрации обслуживал агент компании, с которым заключен договор на обслуживание в аэропорту Ташкента. Пассажира проинформировали, что по правилам въезда в Казахстан необходима справка ПЦР для детей старше 5 лет. Авиакомпания направит запрос на проведение полного служебного расследования по данному факту, по итогам которого будут приняты соответствующие меры", - проинформировали в авиакомпании.