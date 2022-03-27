Ушел из жизни основатель Tengrinews.kz Батыр Казыбаев

После продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев. Ему было 53 года.



Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, который многие годы проработал на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет, был секретарем ЦК Компартии Казахстана. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике - стал успешным медиаменеджером.



Более 10 лет Батыр Казыбаев руководил медиахолдингом, в который входят информационные порталы Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции "Жұлдыз FM", "Ретро FM Казахстан", телеканал СТВ, стоял у истоков создания "Седьмого канала".



Батыра Казыбаева можно назвать первопроходцем в медиасфере. Он всегда был открыт для новых идей, не боялся быть первым и идти на риск. Так, в 2010 году появился новостной портал Tengrinews.



"Ниша была свободна. Решение основать сайт - конкурент ТВ и печатных СМИ было рискованным, но было понятно, что Интернет-ресурсы будут расти. Это сейчас состоявшийся факт, но в 2010-м у многих был скепсис. И вторая причина была в том, что казахстанское информационное пространство было напичкано иностранными ресурсами. Это задевало. Хотелось свое, хотелось освещать и подавать новости с нашей точки зрения, казахстанской", - говорил он о проекте.



Батыр Казыбаев создал также первую в Казахстане рок-радиостанцию Tengri FM, а позже - первую в стране казахоязычную волну "Жұлдыз FM". Основал и запустил фестиваль этнической музыки The Spirit of Tengri, который превратился не просто в визитную карточку Алматы, но стал страновым культурным проектом.



По инициативе Батыра Казыбаева в 2014 году был запущен проект "Победители" - база о казахстанских ветеранах ВОВ, которая пополняется благодаря читателям Tengrinews.kz.



Особое внимание он уделял и проектам, ориентированным на казахоязычную аудиторию. Были запущены молодежный сайт Massaget.kz, казахоязычная версия Tengrinews.kz, радиостанция "Жұлдыз ФМ", ежедневная газета "Алаш айнасы", которая трансформировалась сегодня в общественно-политический сайт. "Сейчас интересное время, когда рождается новый казахоязычный контент, поучаствовать в этом - дело чести и национальной гордости", - говорил Батыр Казыбаев.



Как коренной алматинец, Батыр Казыбаев любил родной город и с трепетом относился к местам своей юности. Он был одним из инициаторов установки памятника Виктора Цою на знаменитой алматинской Тулебайке. "Мы решили сделать подарок любимому городу, потому что город должен обладать душой, и ему нужны знаковые вещи, которые бы напоминали городу о том, какой он есть", - говорил Батыр Казыбаев на открытии памятника.



Для коллектива Alash Media Group Батыр Казыбаев был любимым шефом.



"Он был человеком огромной души, с большим открытым сердцем. Скромным, интеллигентным, с обостренным чувством справедливости. Всегда поддерживал работников, делился своими опытом, мудростью. Старался всем помогать, был нашим сердцем, генератором идей. Наше уважение к нему и восхищение были безграничными. Мы будем стараться сохранить его наследие и продолжить его дело, высоко неся его ценности и идеалы", - говорят сотрудники Tengrinews.