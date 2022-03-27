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Акции протеста против повышения цен на бензин прошли в крупных городах Грузии

Просмотров:472 Опубликовано: Вчера, 21:19
Акции протеста против повышения цен на бензин прошли в крупных городах Грузии
Фото с сайта sputnik-georgia.ru
Несколько тысяч жителей Тбилиси вышли на акцию протеста против повышения цен на топливо, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени. После резких скачков в феврале-марте текущего года бензин 92 вырос почти на 12 процентов, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума - почти 4 лари (1,25 доллара).

Участники акции устроили шествие от площади Первой Республики к зданию парламента с плакатами: "Нет подорожавшей жизни!", "Выходите! Выходите!", "Нет повышению цен на топливо".

Протестующие призывали проезжающих мимо водителей выйти из автомобилей и присоединиться к ним. В результате чего движение транспорта на проспекте Руставели было временно перекрыто.

Демонстранты выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри. Они ожидают, что цена на топливо не остановится на отметке в 4 лари и продолжит расти.

"Правительству пора менять страусиную позу и начать проводить радикальные экономические реформы. Цена на топливо касается не только автовладельцев. Стоимость топлива отразится на 70 процентов услуг и продуктов. Каждый месяц наше население беднеет на 20 процентов", - сказал один из организаторов акции.

Участники акции обещают, что их протест примет перманентный характер, если не будет создана инициативная группа.

Акции протеста против повышения цен на топливо прошли также в Батуми, Озургети, Кутаиси и Телави.


Источник: Tengrinews.kz
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