Акции протеста против повышения цен на бензин прошли в крупных городах Грузии

Несколько тысяч жителей Тбилиси вышли на акцию протеста против повышения цен на топливо, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.



Цены на топливо в Грузии начали расти с осени. После резких скачков в феврале-марте текущего года бензин 92 вырос почти на 12 процентов, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума - почти 4 лари (1,25 доллара).



Участники акции устроили шествие от площади Первой Республики к зданию парламента с плакатами: "Нет подорожавшей жизни!", "Выходите! Выходите!", "Нет повышению цен на топливо".



Протестующие призывали проезжающих мимо водителей выйти из автомобилей и присоединиться к ним. В результате чего движение транспорта на проспекте Руставели было временно перекрыто.



Демонстранты выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри. Они ожидают, что цена на топливо не остановится на отметке в 4 лари и продолжит расти.



"Правительству пора менять страусиную позу и начать проводить радикальные экономические реформы. Цена на топливо касается не только автовладельцев. Стоимость топлива отразится на 70 процентов услуг и продуктов. Каждый месяц наше население беднеет на 20 процентов", - сказал один из организаторов акции.



Участники акции обещают, что их протест примет перманентный характер, если не будет создана инициативная группа.



Акции протеста против повышения цен на топливо прошли также в Батуми, Озургети, Кутаиси и Телави.