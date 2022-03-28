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Система оценки результатов ЕНТ в Казахстане немного изменится

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:58
Система оценки результатов ЕНТ в Казахстане немного изменится
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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что система оценки результатов ЕНТ в Казахстане немного изменится, передает Tengrinews.kz.

Глава МОН сообщил, что, помимо баллов, по результатам Единого национального тестирования дети будут получать некий анализ.

"Мы решили на основе результатов ЕНТ в разрезе каждой школы, региона и даже предмета делать анализ и использовать его для оценки эффективности деятельности школ, курсов повышения квалификации, программ и так далее. Переход на электронный формат позволяет нам теперь делать тематический анализ итогов тестирования. И это новшество мы внедрили в пилотном режиме уже во время мартовского ЕНТ.

Что это значит? Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере", - написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что такой же анализ будет производиться как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом.

По мнению главы МОН, данное решение позволит тестируемым увидеть, на какие темы надо обратить внимание, какие темы нужно подтянуть.

"То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников.

В масштабе школы, к примеру, мы можем наблюдать, что у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ позволит погрузиться и выявить причины. Или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема и так далее", - пояснил министр.

Он добавил, что в зависимости от анализа МОН сможет принимать решения по доработке учебных программ, точечному повышению квалификации учителей, изменению программ повышения квалификации, программ подготовки педагогов и так далее.

"Отмечу, что по итогам летнего ЕНТ каждая школа, регион, учитель и выпускник получат такой анализ. И, самое главное, на основе анализа будут приниматься необходимые меры для решения имеющихся проблем", - заключил Аймагамбетов.

Министр напомнил, что несколько лет назад было принято решение запретить проведение рейтинга школ по итогам ЕНТ.

"Причин было несколько. Среди них - гипертрофированное желание руководителей школ в 10-11-х классах искусственно подтягивать школьников по тестовым вопросам в ущерб другим предметам, лишняя нагрузка на учителей для сбора заявлений. Также, как следствие, устранение слабоуспевающих школьников от участия в ЕНТ, стремление акиматов различными способами повысить средний балл региона и так далее.

При этом сам средний балл ЕНТ не выполнял диагностическую функцию. Ведь одно лишь знание среднего балла как таковой полезной информации не содержит. Но если будет анализ по темам, по дисциплинам, это позволит принимать управленческие решения", - написал Аймагамбетов.

По мнению министра, принятое решение сыграло свою роль - снизило нагрузку на педагогов и школы.


Источник: Tengrinews.kz
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