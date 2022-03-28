Казахстанец получил 10 лет тюрьмы за то, что уронил сына-младенца

НУР-СУЛТАН, 28 мар — Sputnik. Житель Восточного Казахстана, будучи в пьяном состоянии, уронил шестимесячного сына, который погиб, за что мужчину осудили на 10 лет.



В тот день мужчина хотел поменять сыну подгузник, однако из-за нетрезвого состояния уронил его, отчего ребенок погиб.



По словам Михаила (имя изменено), жена в тот момент ненадолго вышла, а в комнате начал кричать сын. Тогда обвиняемый решил прогуляться с малышом, что он и сделал, но по дороге купил выпить и вернулся домой, передает Polisia.kz.



"Начал раздевать ребенка, он остался лежать в майке и памперсе, потом я увидел, что он обкакался, снял подгузник и пошел подмыть его, полотенца рядом не было, оно висело сбоку. Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан и я, кажется, зацепился и начал падать, ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной", - рассказывает мужчина.



Далее мужчина достал ребенка и отнес в зал. Положив его на диван, он заметил, что ребенок начал хрипеть и становиться синим.



"Я ударил кулаком об стену и не знал, что делать, у меня на тот момент не было телефона. Я выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком. Соседка взяла малыша и вызвала скорую. Я не думал, что все так серьезно, я был выпивший и смутно помнил происходящее, у меня было такое шоковое состояние, не помню ничего", - вспоминает он.



Супруга, по его словам, не смогла простить ему убийство сына. По словам Михаила, в первые дни прибытия в колонию было тяжело, но психологи учреждения помогли ему, проведя с ним психокоррекционные работы.



Михаилу, по его мнению, удалось излечиться от алкоголизма, он планирует найти работу после освобождения. Однако супруга вряд ли его простит, добавил он.