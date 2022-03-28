«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 494.16 KZT
  • €1 = 543.77 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанец получил 10 лет тюрьмы за то, что уронил сына-младенца

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Казахстанец получил 10 лет тюрьмы за то, что уронил сына-младенца
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 28 мар — Sputnik. Житель Восточного Казахстана, будучи в пьяном состоянии, уронил шестимесячного сына, который погиб, за что мужчину осудили на 10 лет.

В тот день мужчина хотел поменять сыну подгузник, однако из-за нетрезвого состояния уронил его, отчего ребенок погиб.

По словам Михаила (имя изменено), жена в тот момент ненадолго вышла, а в комнате начал кричать сын. Тогда обвиняемый решил прогуляться с малышом, что он и сделал, но по дороге купил выпить и вернулся домой, передает Polisia.kz.

"Начал раздевать ребенка, он остался лежать в майке и памперсе, потом я увидел, что он обкакался, снял подгузник и пошел подмыть его, полотенца рядом не было, оно висело сбоку. Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан и я, кажется, зацепился и начал падать, ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной", - рассказывает мужчина.

Далее мужчина достал ребенка и отнес в зал. Положив его на диван, он заметил, что ребенок начал хрипеть и становиться синим.

"Я ударил кулаком об стену и не знал, что делать, у меня на тот момент не было телефона. Я выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком. Соседка взяла малыша и вызвала скорую. Я не думал, что все так серьезно, я был выпивший и смутно помнил происходящее, у меня было такое шоковое состояние, не помню ничего", - вспоминает он.

Супруга, по его словам, не смогла простить ему убийство сына. По словам Михаила, в первые дни прибытия в колонию было тяжело, но психологи учреждения помогли ему, проведя с ним психокоррекционные работы.

Михаилу, по его мнению, удалось излечиться от алкоголизма, он планирует найти работу после освобождения. Однако супруга вряд ли его простит, добавил он.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика