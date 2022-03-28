Работа на одном из причалов КТК возобновлена

Работа на одном из причалов трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) частично возобновлена, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В пресс-службе КТК сообщили, что по состоянию на 28 марта прием нефти в сиcтему "Тенгиз-Новороссийск" производится на минимальной производительности.
"ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1. Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам. Промывка осуществлялась с танкера "Криcтина", - рассказали в ведомстве.
Напомним, 22 марта стало известно, что в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, в результате чего экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой.
Ранее эксперт нефтегазового рынка рассказал о том, чего стоит ожидать дальше, какие еще есть пути транспортировки нефти и какие уроки необходимо извлечь властям из этой ситуации.
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