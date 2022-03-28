Сколько человек осудили после январской трагедии в Казахстане, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что по январским событиям с обвинительным актом завершены уголовные дела в отношении 314 подозреваемых.



В основном они подозреваются в совершении краж - 156 лиц, в незаконном хранении оружия - 23, хищении оружия - 7, грабежах - 3. По результатам проверки надзорным органом законности принятых решений суду предан 291 обвиняемый.



"На сегодня судами страны уже осуждено 96 лиц, из которых 88 приговорены к ограничению свободы. По одному делу в отношении двоих подозреваемых уголовное дело прекращено за примирением сторон", - сообщил Адилов.



Министерство внутренних дел продолжает работу по расследованию январских событий и обеспечению правопорядка в стране.



"На сегодня у следователей органов внутренних дел находится 2120 уголовных дел, по которым с санкции судов под стражей содержится 181 лицо. Из них 115 человек арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 23 - за незаконное хранение оружия и 18 - за его хищение", - добавил Санжар Адилов.



Сообщается, что с учетом личности и характеризующих данных из-под стражи освобождено 242 подозреваемых.