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Сколько человек осудили после январской трагедии в Казахстане

Просмотров:440 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Сколько человек осудили после январской трагедии в Казахстане
Фото ©REUTERS
Сколько человек осудили после январской трагедии в Казахстане, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что по январским событиям с обвинительным актом завершены уголовные дела в отношении 314 подозреваемых.

В основном они подозреваются в совершении краж - 156 лиц, в незаконном хранении оружия - 23, хищении оружия - 7, грабежах - 3. По результатам проверки надзорным органом законности принятых решений суду предан 291 обвиняемый.

"На сегодня судами страны уже осуждено 96 лиц, из которых 88 приговорены к ограничению свободы. По одному делу в отношении двоих подозреваемых уголовное дело прекращено за примирением сторон", - сообщил Адилов.

Министерство внутренних дел продолжает работу по расследованию январских событий и обеспечению правопорядка в стране.

"На сегодня у следователей органов внутренних дел находится 2120 уголовных дел, по которым с санкции судов под стражей содержится 181 лицо. Из них 115 человек арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 23 - за незаконное хранение оружия и 18 - за его хищение", - добавил Санжар Адилов.

Сообщается, что с учетом личности и характеризующих данных из-под стражи освобождено 242 подозреваемых.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 14:07
tolk,
20 000 террористов...
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:21
А 2000 террористов?
 
 

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