Сколько человек осудили после январской трагедии в Казахстане, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что по январским событиям с обвинительным актом завершены уголовные дела в отношении 314 подозреваемых.
В основном они подозреваются в совершении краж - 156 лиц, в незаконном хранении оружия - 23, хищении оружия - 7, грабежах - 3. По результатам проверки надзорным органом законности принятых решений суду предан 291 обвиняемый.
"На сегодня судами страны уже осуждено 96 лиц, из которых 88 приговорены к ограничению свободы. По одному делу в отношении двоих подозреваемых уголовное дело прекращено за примирением сторон", - сообщил Адилов.
Министерство внутренних дел продолжает работу по расследованию январских событий и обеспечению правопорядка в стране.
"На сегодня у следователей органов внутренних дел находится 2120 уголовных дел, по которым с санкции судов под стражей содержится 181 лицо. Из них 115 человек арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 23 - за незаконное хранение оружия и 18 - за его хищение", - добавил Санжар Адилов.
Сообщается, что с учетом личности и характеризующих данных из-под стражи освобождено 242 подозреваемых.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz